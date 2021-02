Galatasaray décroche le prêt de Gedson Fernandes !

On n’arrête plus Galatasaray ! le club turc réalise une fin de mercato très intense. En effet, après avoir engagé Mostafa Mohamed et DeAndre Yedlin, la formation stambouliote a cette fois-ci décroché le prêt d’un élément en perdition à Tottenham.

Très peu utilisé depuis son prêt chez les Spurs, le milieu de terrain portugais du Benfica Gedson Fernandes (22 ans, 7 apparitions en Premier League depuis la saison dernière)) va tenter de rebondir en Turquie où il a été prêté par les Aguias jusqu'à la fin de la saison. Pour rappel, malgré un test positif à la covid-19, le joueur a voyagé dans un avion sanitaire et a pu finaliser son arrivée sur les rives du Bosphore.