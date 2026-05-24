Liga : Villarreal inflige une correction à l’Atlético pour son dernier match

Pour le dernier match de la saison 2025-2026 de Liga, Villarreal accueillait l’Atlético de Madrid, ce dimanche soir, à l’Estadio de la Cerámica. Troisième au coup d’envoi, le Sous-marin jaune ne devait pas perdre pour conserver sa place sur le podium. Et les locaux ont fait mieux que ça…

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Porté par des réalisations de Parejo (30e, sp), Mikautadze (40e), Gueye (45e) et un doublé de Perez (34e, 54e), Villarreal a infligé une véritable correction aux Colchoneros malgré la réduction de l’écart signée Pubill (43e). Au classement, Villarreal termine donc 3e, juste devant l’Atlético.