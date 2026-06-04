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EdF : les Bleus ont imité les hommes de Domenech…

Par Matthieu Margueritte
L'Equipe de France à l'entrainement aux Etats Unis @Maxppp
France 1-2 Côte d'Ivoire

L’équipe de France vient de s’incliner à Nantes face à la Côte d’Ivoire (1-2). Une défaite qui fait tache à une semaine du coup d’envoi de la Coupe du Monde. Il faut d’ailleurs remonter plusieurs années en arrière pour trouver trace d’une telle contre-performance.

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En effet, la dernière fois que les Bleus ont été battus dans un match amical juste avant un grand tournoi, c’était il ya seize ans face à la Chine. Quelques jours avant le Mondial 2010 désastreux de la bande de Raymond Domenech…

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