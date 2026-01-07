Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Tahirys Dos Santos grièvement blessé rapatrié en Moselle

Par Tom Courel
1 min.
Tahirys Dos Santos @Maxppp

Il y a du nouveau dans l’affaire du jeune joueur Tahirys Dos Santos. D’après les récentes informations relatées par Ouest France, l’Espoir du FC Metz qui avait été hospitalisé à Stuttgart en Allemagne après avoir été grièvement brûlé en Suisse, dans l’incendie Crans-Montana, a finalement été rapatrié dans un hôpital messin. Moins éloignée de chez lui, et en compagnie de ses proches, la pépite de Moselle est désormais surveillée de près. Pour rappel, le joueur de 19 ans s’était sorti des flammes, mais avait finalement été recherché sa petite amie à l’intérieur de l’incendie. Brûlé à 30%, son corps reste très abimé après son opération.

La suite après cette publicité

Pour lui rendre un bel hommage, avant la rencontre face au FC Lorient dimanche dernier en championnat, ses coéquipiers grenats ont eu une pensée toute particulière pour lui. Un t-shirt a même été porté par les joueurs présents avec la phrase : « On est avec toi Tahirys », afin que le blessé soit représenté à sa juste valeur. À noter que le terrible drame est survenu quelques jours après sa première apparition sur une feuille de match avec les professionnels en Coupe de France face à Biesheim (0-3).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Metz
Tahirys Dos Santos

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Metz Logo Metz
Tahirys Dos Santos Tahirys Dos Santos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier