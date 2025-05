Thierry Henry charge Mikel Arteta

Libre depuis la fin de son aventure avec l’Équipe de France Espoirs et l’Équipe de France Olympique, Thierry Henry (47 ans) a repris son activité de consultant sur CBS Sports. Le champion du monde 98 a été invité aujourd’hui à donner son avis sur Arsenal et Mikel Arteta (43 ans) lors du podcast Stick to Football sur Sky Bet. Et il n’a pas mâché ses mots.

« Je ne dis pas que je suis déçu par Arsenal, mais il est normal que les gens se posent maintenant des questions sur ce que fait l’équipe. Je comprends qu’au tout début [pour Mikel Arteta] vous arrivez et ce n’est pas votre équipe, vous avez besoin d’au moins trois ou quatre fenêtres de transfert pour changer tout ce que vous voulez. Cela prend du temps et il faut laisser le temps à un manager de pouvoir mettre en œuvre ce qu’il veut faire. Depuis trois ans, Arsenal se trouve dans une situation où le club aurait dû au moins remporter une coupe ou une finale. Manchester United a joué cinq finales au cours des cinq dernières années, le United dont tout le monde se moque, alors qu’Arsenal, au cours des trois dernières années de construction, n’a pas atteint de finale. Donc, je comprends quand les gens posent la question : "vous devriez sûrement concourir pour un trophée ?"» Arteta risque de ne pas trop apprécier…