Liga : Pedro Sanchez laisse l'initiative aux instances sportives pour la reprise

Ce samedi, le Premier Ministre espagnol Pedro Sanchez tenait une conférence de presse pour évoquer les différentes étapes du déconfinement en Espagne suite à la pandémie du coronavirus. Le chef du gouvernement espagnol qui avait déjà autorisé la reprise des entraînements individuels à partir du 4 mai, a évoqué l'avenir des compétitions sportives dans le pays.

« J'espère que ce sera bientôt, les fédérations et les ligues décideront. Nous avons commencé à autoriser l'entraînement individuel pour les sportifs. Pour le reste, j'espère que ce sera le plus tôt possible, » a ainsi confié Sanchez. La Liga et Javier Tebas vont donc devoir trancher sur la reprise ou non des entraînements collectifs et des championnats dans les prochaines heures...