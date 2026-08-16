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Ligue 1

L’Ajax rend un hommage spectaculaire à Mika Godts en plein Paris

Par Sasha Nahon
1 min.
Mika Godts avec l'Ajax @Maxppp

L’Ajax a choisi une manière particulièrement originale de dire au revoir à Mika Godts. Après le transfert de l’ailier belge de 21 ans au PSG pour 45 millions d’euros, plus 10 millions de bonus potentiels, le club néerlandais a fait déployer une immense bâche aux couleurs parisiennes sur un quai de Seine, à proximité de la Tour Eiffel. Un message y apparaît : « L’avenir appartient au jeune Godts », accompagné de la signature de l’Ajax. »

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Le club d’Amsterdam avait déjà multiplié les messages pour son ancien joueur sur les réseaux sociaux : « L’Ajax sera toujours ta maison » ou encore « Il est temps d’amener ton talent au PSG ». Auteur de 26 buts et 28 passes décisives en 115 matchs avec l’Ajax, Godts s’est engagé avec Paris jusqu’en 2031. L’international belge arrive ainsi dans la capitale avec un dernier hommage particulièrement marquant de son ancien club.

Pub. le - MAJ le
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