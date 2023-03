FC Barcelone : le groupe convoqué pour le Clasico

Ce jeudi, le FC Barcelone se déplace dans la capitale espagnole pour défier son rival de toujours, le Real Madrid. Un Clasico qui devrait tenir toutes ses promesses entre les deux meilleures équipes du championnat espagnol. Les Blaugranas ont d’ailleurs dévoilé ce mercredi le groupe convoqué par Xavi Hernandez pour cette rencontre de prestige.

Pour ce match aller des demi-finales de la Coupe du Roi, l’entraineur catalan pourra compter sur ses jeunes à l’image de Gavi et Ansu Fati mais aussi sur ses fidèles lieutenant comme Sergio Busquets et Jordi Alba. Néanmoins, il devra également composer sans Robert Lewandowski, pas encore suffisamment remis de sa blessure aux ischio-jambiers, Ousmane Dembélé et Pedri. Malgré ces absence de marque, le spectacle devrait être au rendez-vous !

