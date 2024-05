L2 : Auxerre champion, Troyes entretient un infime espoir de maintien, Angers douche Saint-Étienne

Ce vendredi se jouait l’avant-dernière journée de Ligue 2. Si certains destins étaient déjà scellés, à l’image de Valenciennes, QRM ou Concarneau, officiellement relégués en National avant ce soir, ce multiplex a permis à d’autres de savoir à quelle sauce ils seraient mangés la saison prochaine. C’est par exemple le cas d’Auxerre, officiellement de retour en Ligue 1, un an après l’avoir quittée. Malgré un match nul face à Amiens (0-0), les Icaunais sont assurés d’être champions de Ligue 2 désormais.

Juste derrière, Saint-Etienne fait la mauvaise opération de la soirée en étant accroché par Rodez en toute fin de match (1-1). Les Stéphanois passent 3e et barragistes, au profit d’Angers, 2e après sa victoire à Annecy (1-2). Dans les autres rencontres de la soirée, Troyes s’est imposé contre Laval (1-2) et entretient un infime mais ultime espoir de se maintenir en Ligue 2. Le PFC passe 4e après sa victoire contre Guingamp (2-0), alors que Concarneau, d’ores et déjà relégué, a replongé Bordeaux dans ses doutes en s’imposant 4-2. Dans le duel de mauvais élèves, QRM s’est offert Valenciennes (2-1), alors que Caen a été accroché par Dunkerque (2-2).

Les résultats du soir :

Ajaccio 1 - 2 Grenoble

Amiens 0 - 0 Auxerre

Annecy 1 - 2 Angers

Concarneau 4 - 2 Bordeaux

Dunkerque 2 - 2 Caen

Laval 1 - 2 Troyes

Paris FC 2 - 1 Guingamp

Pau FC 1 - 2 Bastia

Saint-Etienne 1 - 1 Rodez

Valenciennes 2 - 1 QRM