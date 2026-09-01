OM : le post catégorique de la mère d’Igor Paixão

S’il a bel et bien été question d’un départ cet été pour l’ailier brésilien, avec Sunderland comme destination souvent évoquée, il va rester du côté de l’Olympique de Marseille pour une saison de plus. Sa mère l’a même confirmé via une publication sur les réseaux sociaux.

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Irlane Paixão a ainsi partagé, en story Instagram, une publication dans laquelle on peut lire « Officiel Paixão reste à l’OM ». Autant dire que c’est plutôt clair comme ça : les fans phocéens vont encore pouvoir profiter de leur chouchou pendant de nombreux mois.

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