Viktor Gyökeres ne veut pas partir d’Arsenal

Un an après son arrivée à Arsenal contre environ 70 millions d’euros, Viktor Gyökeres (28 ans) ne parvient toujours pas à convaincre. Le buteur suédois a réalisé une première saison honorable avec 21 buts et 3 passes décisives en 55 matches, mais son apport dans le jeu a été critiqué. Si bien qu’il est devenu la doublure de Kai Havertz depuis le début de cet exercice (2 buts et 3 passes décisives en 14 rencontres). Le joueur sous contrat jusqu’en juin 2030 ne compte pas abandonner pour autant et souhaite rester.

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« Je le veux. C’est agréable de jouer. On a gagné la plupart des matches. La défaite en coupe (League Cup) a été difficile à encaisser. Sinon, c’est une bonne expérience pour moi et pour l’équipe. Je joue bien ces derniers temps. En ce moment, je me sens bien. La communication avec Arteta est bonne. On parle de football et de la façon dont on doit jouer. Avant un match, si je dois être titulaire, on parle des adversaires et de ce à quoi je dois penser », a-t-il confié.