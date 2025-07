Donald Trump veut mettre fin au soccer

Président des États-Unis, Donald Trump s’est distingué lors de la finale de la Coupe du monde des Clubs entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Devant remettre le trophée aux Blues qui ont gagné 3-0, il s’était fait remarquer par plusieurs polémiques.

Interrogé par DAZN, il a expliqué qu’il envisageait un décret pour que le football se fasse bien appeler football et non plus soccer comme actuellement. «Je pense que nous pouvons y arriver, je pense que je peux y arriver», a-t-il ainsi confié à la chaîne de télévision britannique.