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Bryan Cristante et Gianluca Mancini prolongent à la Roma

Par Maxime Barbaud
Gianluca Mancini et Bryan Cristante avec la Roma @Maxppp

Double prolongation à la Roma. Bryan Cristante et Gianluca Mancini ont tous les deux signé un nouveau contrat avec la Louve. Le milieu de terrain est maintenant lié à la Louve jusqu’en 2028, et le défenseur jusqu’en 2029.

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Les deux cadres du vestiaire seront encore des éléments clés de Gian Piero Gasperini cette saison. En cumulé, les deux internationaux italiens comptent près de 800 matchs sous le maillot giallorosso.

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