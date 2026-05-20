Nantes : Landreau tacle sévèrement Vahid Halilhodzic

Ce dimanche, le FC Nantes a clôturé sa saison décevante de Ligue 1 dans le chaos. La formation de Vahid Halilhodzic n’a pas pu aller au bout de son match face à Toulouse après un envahissement de terrain. Furieux, coach Vahid a même voulu en venir aux mains avec des supporters dans des images qui ont fait le tour du monde. Mais ce mercredi, l’ancienne légende du club Mickaël Landreau n’a pas épargné le coach estimant qu’il s’était mis un peu en scène.

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«Il y a tellement à dire sur la situation du club, mais il y a des choses qui me gênent un peu. La mise en scène de Vahid me gêne un peu. Je trouve que Vahid, il parle du FC Nantes, mais il est venu pour lui en fait. Il connaissait et il est déjà venu ici. Ca me gêne la manière dont il tourne la situation. Après évidemment, on ne souhaite jamais de débordements. Mais je pense que Vahid, et il le savait, a aucun moment il était en danger dans cette scène. Il n’y a pas eu de problèmes en soi, pas eu de méchanceté et moi je me suis toujours senti proche de la Brigade Loire. »