Nemanja Matić rêve de coacher en Premier League

Milieu défensif de 34 ans, Nemanja Matić continue de se montrer en évidence avec l’AS Roma. Le jouer serbe a disputé 43 matches cette saison (1 but et 3 offrandes) et reste en bonne forme. Pour autant, la fin de sa carrière se rapproche et il a déjà pensé à se reconversion comme il l’a expliqué à Sky Sports.

«J’ai déjà décidé de devenir entraîneur un jour. Je passe ma licence d’entraîneur, mais pour le moment, je suis très concentré sur le football. Je me sens bien, frais et je pense que j’ai encore quelques années dans mes jambes. Mais c’est sûr, je serai manager en Premier League» a-t-il affirmé au média anglais.

