PSG - Brest : les compositions officielles

Quelques jours après sa qualification en finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retourne à ses affaires locales en affrontant Brest (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Il y a toujours un peu de suspense dans cette rencontre puisque le PSG n’est toujours pas sacré champion dans cette Ligue 1 millésime 2025-2026 Quant aux Brestois, eux ils sont bien solidement attachés au ventre mou et n’ont plus rien à jouer.

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Luis Enrique a dû composer son 4-3-3 avec une myriade d’absents. En conférence de presse hier après-midi, le technicien espagnol avait confirmé les blessures de Willian Pacho, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery. Première surprise, Renato Marin connaît sa deuxième titularisation en championnat dans les cages. C’est Beraldo qui se positionne avec Marquinhos en défense centrale. Zabarnyi glisse en latéral droit et Hernandez va sur le côté gauche. Au milieu, Dro et Kang-In Lee seront aux côtés de Fabian Ruiz. Le trident offensif est Mayulu, Ramos, Barcola. Eric Roy privilégie un 4-1-4-1. Malgré le 3-0 face au PFC, il continue de faire confiance au jeune Le Guen. Chotard va à droite et laisse son poste de sentinelle à Doumbia. Del Castillo et Dina-Ebimbe devront abreuver Ajorque de ballons aériens.

Les compositions officielles :