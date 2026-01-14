L’AC Milan tente de s’offrir Leon Goretzka

L’AC Milan veut réaliser un gros coup durant ce mercato hivernal. En quête d’un renfort dans son milieu de terrain, le coach rossonero Massimiliano Allegri, pourrait aller chercher un joueur solide dans l’entrejeu, capable d’apporter du rythme dans le contre pressing. Selon les récentes informations de Sky Sport, le club italien aurait approché le Bayern Munich dans le but de s’offrir les services d’un certain Leon Goretzka. En effet, l’Allemand de 30 ans est sous contrat avec les Bavarois jusqu’en juin, mais n’a plus sa place dans le onze de Vincent Kompany, ce qui le pousserait vers la porte de sortie dès cet hiver.

Avec seulement quinze apparitions cette saison et auteur d’un seul but toutes compétitions confondues, le joueur pourrait bien faire ses valises rapidement. Or, l’opération semble délicate puisqu’elle paraît coûteuse pour les Lombards. Reste à savoir si l’offre qu’émettront peut-être les Italiens dans les prochains jours sera à la hauteur des exigences. Pour le moment, le champion d’Europe 2020 est bel et bien leader de Bundesliga et n’a pas encore évoqué son avenir au grand jour.