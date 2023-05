Bayern : Lothar Matthäus se paye Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Si le Bayern Munich va mieux sur les derniers matches, il va encore falloir cravacher lors des deux derniers matches pour valider le titre côté bavarois. Coach de la formation allemande, Thomas Tuchel est déjà montré du doigt sur certains points et le consultant Lothar Matthaüs y a ajouté son grain de sel. Le champion du monde 1990 qui est consultant pour Sky Germany a notamment tenu à critiquer la gestion de Thomas Müller par Thomas Tuchel.

Le milieu offensif allemand de 33 ans alterne entre titularisations et entrées en jeu depuis l’arrivée de l’ancien coach du Paris Saint-Germain. «Pour moi, Thomas Müller appartient à cette équipe non seulement à cause de sa forme, mais aussi à cause de sa personnalité. Tous les joueurs du Bayern seraient contents si Thomas Müller était sur le terrain car ils se sentaient alors plus en sécurité» a-t-il lâché.

