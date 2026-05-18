Medhi Benatia évoque son avenir après l’OM

Alors que Mehdi Benatia n’est plus le directeur sportif de l’Olympique de Marseille, comme l’a officialisé le club ces derniers jours, le dirigeant marocain a, encore, pris la parole après la victoire de l’OM face à Rennes ce dimanche soir. Il est notamment revenu sur les raisons de son départ, dans un discours où il a tenu à clarifier plusieurs zones d’ombre autour de la situation interne du club. « Pourquoi je pars ? Beaucoup de choses n’ont pas été dites. Roberto est parti alors qu’il était très attaché à l’OM ; je sais ce qu’il ressentait quand il rentrait dans ce stade. J’ai mangé chez lui à Aix dix ou quinze jours avant que ça tourne mal. S’il n’a pas pris le temps de s’exprimer, c’est qu’il en a gros sur la patate. Je le comprends, ça n’a pas été facile. Quand il s’en va, je dois partir avec lui. Il a fait des sacrifices pour venir, il est beaucoup venu pour moi et pour l’image qu’il avait de l’OM. Je devais suivre, c’était logique. Frank a refusé que je fasse l’impasse sur mon préavis, il m’a demandé de rester », a-t-il expliqué.

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En zone mixte, Benatia a également évoqué son avenir : « je vais prendre le temps de me reposer, je ne sais pas si je vais repartir sur autre chose. Je trouverai le temps de m’exprimer. Vous connaissez l’importance de Roberto dans ce projet-là. On a eu une très belle version de l’OM par à-coups comme le match contre le PSG ici ou Strasbourg, l’une des plus belles soirées avec Roberto qui dansait sur les tables. Le vestiaire était encore vivant à ce moment-là. Il y a eu aussi le très mauvais OM à Bruges, à Paris où on aurait pu en prendre 8 ou 9, la fébrilité au PFC. C’était trop pour lui. À ce moment-là, il a fait le bon choix, il ne trouvait pas les mots. Personne ne l’avait lâché. Il demandait des choses qu’on ne voyait pas, techniquement et dans l’état d’esprit. Il faut essayer de comprendre pourquoi c’est aussi difficile ».