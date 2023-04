L’Inter a trois cibles pour remplacer Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Les retrouvailles entre l’Inter Milan et Romelu Lukaku auront été de courte durée. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’aventure entre le club milanais et l’attaquant de 29 ans serait déjà terminée. Le Belge retournera à Chelsea à la fin de son prêt. Ses performances n’ont pas été à la hauteur selon la direction intériste. Reste à savoir maintenant qui remplacera le buteur passé par Manchester United sur le front de l’attaque des Nerazzurri.

Selon le média italien, trois pistes sont évoquées par l’actuel 5e de Serie A. Roberto Firmino tout d’abord, qui va quitter Liverpool cet été et qui n’a pas encore décidé dans quel championnat il allait poursuivre sa carrière. Le Français Marcus Thuram, également libre lors du prochain mercato, et que l’Inter suit de très près depuis deux ans. Le dossier le plus avancé reste celui de Mateo Retegui, puisque les Intéristes seraient en pole position.

