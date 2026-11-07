AS Monaco : l’autre talent caché de Paris Brunner

On connaissait son talent pour le foot, moins celui pour le piano. Auteur d’un début de saison brillant avec l’AS Monaco (8 buts, 1 passe décisive), Paris Brunner n’est pas plus maladroit avec ses mains. Dans un reportage diffusé par Ligue1+, l’attaquant allemand a confié sa passion pour le piano, qu’il avait déjà évoqué il y a quelques semaines pour les médias de son club.

La suite après cette publicité

«Je joue du piano chez moi. Je peux interpréter beaucoup de chansons comme Skyfall par exemple. En dehors du piano, j’essaye également de jouer de la guitare», avait-il révélé. Grand fan de musique, l’ancien joueur du Borussia Dortmund écoute en effet un peu de tout comme de l’afrobeat ou de l’amapiano, ainsi que des rappeurs allemands comme Pajel et Marlo.