L’AS Monaco souhaite conserver Wout Faes et Simon Adingra

L’AS Monaco envisage déjà d’ajuster sa stratégie sur le marché des transferts concernant Wout Faes et Simon Adingra, tous deux arrivés en prêt cet hiver pour compenser un effectif fragilisé par les blessures et les irrégularités. Si les deux joueurs ont rapidement trouvé leur place dans la rotation de l’ASM, avec un temps de jeu conséquent en Ligue 1, leur impact sportif incite désormais la direction monégasque à réfléchir à une prolongation de l’aventure au-delà de juin selon L’Équipe.

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Initialement assorties d’options d’achat fixées à 7,5 M€ pour Faes et 17 M€ pour Adingra, les opérations apparaissent toutefois difficiles à assumer dans le contexte économique actuel du club de la Principauté. En effet, Monaco étudierait donc d’autres solutions, notamment de nouveaux prêts dans le cas du défenseur belge de 28 ans, ou une renégociation à la baisse des montants avec Leicester et Sunderland afin de conserver deux renforts jugés satisfaisants sur la deuxième partie de saison.