Mbappé révèle la recette du succès offensif des Bleus

L’efficacité offensive de l’équipe de France ne doit rien au hasard. Depuis le début de la préparation de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola et Désiré Doué multiplient les échanges afin de perfectionner leurs automatismes. Une méthode qui porte ses fruits, comme en témoigne le parcours des Bleus, déjà auteurs de 13 buts en quatre rencontres. « C’est quelque chose qu’on a préparé pour arriver ici avec le maximum d’automatismes. On a une parfaite communication avec le groupe, les joueurs et le staff sur la façon dont on peut être compatibles dans nos déplacements », a expliqué Kylian Mbappé après la victoire contre la Suède (3-0). Didier Deschamps a confirmé cette dynamique en soulignant que ses attaquants « ont l’habitude de jouer ensemble » et « se parlent beaucoup ».

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Au-delà des séances d’entraînement, ces discussions se poursuivent à l’hôtel, dans les déplacements ou devant les matches du Mondial, où chaque moment devient l’occasion d’échanger sur les déplacements, le pressing ou les positions de chacun. « On parle beaucoup, on rigole beaucoup en dehors du terrain. Mais quand on est sur le terrain, on est concentré et on sait ce qu’on a à faire. Depuis que je suis là, c’est l’équipe avec laquelle j’ai pris le plus de plaisir », a confié Bradley Barcola. Selon L’Equipe ces échanges ont conduit à plusieurs ajustements tactiques, notamment un rôle plus fixe pour les ailiers afin d’étirer les défenses adverses et laisser davantage d’espaces dans l’axe à Mbappé et Olise. Une entente qui explique en partie la force offensive affichée par les Bleus depuis le début du tournoi.