Le directeur général de la Saudi Pro League se moque de Jordan Henderson

Ancien directeur sportif de Chelsea et de l’AS Monaco, Michael Emenalo (58 ans), s’est lancé depuis un an dans un nouveau projet. Directeur général du football de la Saudi Pro League, il est actif dans le développement du championnat saoudien. S’il a récemment annoncé qu’un mercato ambitieux allait être lancé cet été, il a aussi égratigné Jordan Henderson, la première star qui est repartie du pays du Golfe.

Quittant Liverpool il y a un an pour Al-Ettifaq avant de changer d’avis cet hiver en repartant en Europe à l’Ajax Amsterdam, le milieu anglais de 33 ans a essayé de faire partie de l’aventure anglaise à l’Euro 2024 mais a manqué le coche. Une situation cocasse selon Michael Emenalo comme il l’a expliqué à The Telegraph : «cela n’a pas été dommageable du tout pour la ligue. Cela lui a fait du tort sur le plan personnel, car c’est quelqu’un que nous admirions tous et nous avons fait de notre mieux pour l’aider à s’adapter et à rester.»