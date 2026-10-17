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Ligue 1

Toulouse trolle Le Mans après sa victoire

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Aron Dönnum à l'entraînement avec Toulouse @Maxppp

Vendredi soir, les Violets ont infligé une véritable correction au Mans (3-0) en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Grâce à des réalisations de Jacen Russell-Rowe, Aron Dønnum et Casper Tengstedt, les Toulousains ont mis fin à une impressionnante série de 18 rencontres officielles sans défaite à domicile pour les Manceaux, qui n’avaient plus perdu devant leur public depuis septembre 2025. Une belle opération sportive que le TFC a décidé de célébrer avec une pointe d’humour sur ses réseaux sociaux.

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Au moment de publier le résultat final sur X, le club haut-garonnais a ainsi dégainé un message particulièrement bien trouvé : « 0 traca, 0 blabla ». Une référence évidente au célèbre slogan publicitaire de MMA, « Zéro tracas, zéro blabla », dont le nom est associé au stade du Mans, longtemps appelé MMArena.

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