La France cartonne à l’indice UEFA !

Au pied du mur en début de saison, les six clubs français qualifiés en Coupe d’Europe n’avaient pas le droit à l’erreur. Il faut dire que les Pays-Bas partaient avec une avance considérable dans l’obtention de la cinquième place à l’indice UEFA sur cinq ans. Celle-là même qui permet d’obtenir 4 tickets pour la Ligue des Champions (3 directs + un en tour préliminaire).

À la fin de la première phase, le bilan est plus que satisfaisant malgré quelques couacs qui auraient pu coûter très cher à la France (élimination prématurée de l’OM en barrage, parcours chaotique du PSG dans sa poule avec seulement deux victoires au compteur etc). Résultat, il y aura bien 6 clubs en lice au mois de février. Tout le contraire des Pays-Bas, qui n’ont plus que trois qualifiés (le PSV en C1, le Feyenoord en C3 et l’Ajax en C4).

Les Pays-Bas relégués très loin derrière la France !

Ainsi entre les derniers points glanés lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules (2 points pour une victoire et un point pour un nul) et les points de bonus liés aux qualifications (5 points pour le PSG grâce à sa qualification en 1/8e de la LdC et 2 points chacun pour le LOSC, l’OM, le TFC et le Stade Rennais pour leur qualification au tour suivant), la France possède désormais 62,16 points au classement de l’indice sur 5 ans contre seulement 59,90 pour les Pays-Bas soit un épais matelas de 2,264 points.

Si les clubs français peuvent se congratuler et apprécier le moment, les prochaines échéances s’annoncent épiques tant le PSG, l’OM, Rennes et le TFC se sont compliqués la tâche en terminant à la seconde place de leur groupe. Ce qui leur promet des affiches XXL et des chances de qualifications bien moins grandes que s’ils avaient terminé en tête. Mais la dynamique française est positive pour le moment et le tirage des 3 Coupes d’Europe, prévu lundi, devrait nous permettre d’en savoir plus sur cette fin de lutte entre la France et les Pays-Bas. La bataille promet d’être rude et les Néerlandais ne lâcheront rien…

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2023/24 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 15/12/2023 :

-1. Italie 14,000 (7/7)

-2. Allemagne 13,642 (6/7)

-3. Angleterre 13,625 points (6/8)

-4. Espagne 12,867 points (6/8)

-5. Rep. Tchèque 12,000 points (3/4)

-6. Belgique 11,600 points (3/5)

-7. France 11,583 points (6/6)

-8. Turquie 10,500 points (2/4)

-9. Pays-Bas 8,600 points (3/5)

-10. Danemark 8,500 points (1/5)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2019 et 2024) :

-1. Angleterre 100,553 points

-2. Espagne 86,114 points

-3. Italie 83,284 points

-4. Allemagne 80,909 points

-5. France 62,164 points

-6. Pays-Bas 59,900 points

-7.Portugal 53,149 points

-8. Belgique 46,000 points

-9. Turquie 37,100 points

-10. Écosse 35,850 points