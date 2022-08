Man United : Alex Telles proche d'être prêté au Séville FC

Sondé du côté de Nice, Alex Telles pourrait finalement partir en Espagne. Selon les informations de TNT Sports, le latéral gauche international brésilien de 29 ans (6 sélections) devrait rejoindre le Séville FC en prêt. D'après le média, Manchester United et le club andalou seraient en discussion sur les modalités du prêt.

En difficulté chez les Reds Devils, Telles est désormais en concurrence avec Luke Shaw, en plus de Tyrell Malacia arrivé en début de mercato. Avec Manchester United, le latéral n'a joué que 50 matchs pour 1 but et 7 passes décisives toutes compétitions confondues en deux saisons.