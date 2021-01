Manchester United va prendre une décision pour Jesse Lingard

Au placard à Manchester United, dans son club formateur, Jesse Lingard souhaite quitter les Red Devils cet hiver pour retrouver du temps de jeu et pourquoi pas espérer pouvoir disputer l’Euro cet été avec la sélection des Three Lions. Pourtant, son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer ne l’entendrait pas de cette oreille, et ne souhaiterait pas voir l’international anglais partir car il voudrait garder son groupe au complet pour pouvoir lutter jusqu’au bout pour le titre.

La suite après cette publicité

Le milieu offensif n’a disputé que 3 matchs cette saison mais de nombreux clubs anglais et étrangers souhaitent le récupérer, West Brom, Newcastle et Sheffield United notamment. Selon les informations du Daily Mail, Manchester prendra une décision sur l’avenir de son joueur lorsqu’il connaîtra son résultat en FA Cup face à Liverpool ce soir (18h00). Le futur de Jesse Lingard sera donc connu dans les prochains jours.