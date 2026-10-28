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Ronaldinho provoque la folie en Italie pour son retour

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ronaldinho @Maxppp

Devant rechausser les crampons après 11 ans d’absence, Ronaldinho est attendu pour le derby entre Ravenne et Forli. La légende du football brésilien qui a brillé au Paris Saint-Germain, au FC Barcelone ou encore à l’AC Milan provoque la folie du côté de l’Italie.

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En effet, les billets pour le match ne sont pas encore disponibles, mais la communication autour s’accélère. Il y aura 1500 billets mis en vente et Ravenne a déjà déployé des panneaux publicitaires géants à l’effigie du Brésilien à Milan. Les ventes de maillots ont connu une forte hausse et La Gazzetta dello Sport a fait la promotion de ce retour de Ronaldinho.

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