Real Madrid : un premier diagnostic est tombé pour Kylian Mbappé

Le Real Madrid et même l’équipe de France retiennent leur souffle pour Kylian Mbappé. L’attaquant français a ressenti une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche en fin de match contre le Real Betis, lors du match nul en Liga (1-1). Il est sorti à la 81e minute, cédant sa place à Gonzalo García, avant de regagner directement le vestiaire. Les premiers examens ont confirmé qu’il s’agissait d’une surcharge musculaire, et non d’une déchirure.

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Ce samedi matin, Kylian Mbappé a passé une échographie qui s’est révélée rassurante dans un premier temps, d’après les informations de DAZN. Néanmoins, un examen plus approfondi par résonance magnétique (IRM) est prévu lundi afin d’écarter toute lésion plus sérieuse et de déterminer précisément le temps de récupération. Le staff madrilène suit avec attention la situation et communiquera ensuite sur l’évolution de sa blessure.