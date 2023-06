Mercato : les deux propositions loufoques du PSG à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le feuilleton Mbappé est reparti de plus belle. Depuis quelques heures et l’annonce par le joueur qu’il n’activera pas sa prolongation d’une saison avec le PSG, la planète foot est en ébullition. Le club de la capitale se sent une nouvelle fois à la merci de son meilleur joueur et va devoir trancher dans le vif. Soit il récupère un très gros chèque en cas de transfert, notamment au Real Madrid, soit il profite de ses services une dernière année avant de lui laisser sa liberté de choisir dans un an.

Ce chapitre ne fait que commencer alors que des informations venues d’à peu près partout fusent dans tous les sens. Pourtant, le principal intéressé est clair dans ses intentions. Il se voit à Paris la saison prochaine. «Je n’ai pas demandé à être vendu, ni à aller au Real Madrid. J’ai seulement confirmé que je ne souhaitais pas activer l’année supplémentaire prévue au contrat. Nous n’avons jamais parlé de prolongation avec le PSG, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine», affirmait-il ce mercredi dans La Gazzetta.

Plusieurs scénarii se dessinent à en croire Marca. Le média espagnol explique qu’un échange a eu lieu hier entre Nasser Al-Khelaïfi et la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, pendant que le joueur et Luis Campos se sont parlés pour évoquer la suite. Durant ces discussions, différents plans ont été établis, dont deux se dégagent particulièrement : une vente cet été qui rapportait gros, ou effectuer une ultime année au PSG avant d’être libre en 2024 à la fin de son contrat.

Deux autres propositions ont été formulées qui apparaissent comme plus improbables à ce stade. La première, le PSG s’engage à prolonger à nouveau le champion du monde 2018 en lui offrant un bon de sortie dans un an afin qu’il puisse rejoindre le Real Madrid, ou un autre club. Enfin, dernière possibilité, Mbappé accepte de signer un nouveau contrat fortement revalorisé et plus long qui l’éloignerait à nouveau d’un transfert à court terme. Il y a très peu de chance, car même à Doha, de plus en plus de voix considèrent qu’il est temps de se séparer du buteur.