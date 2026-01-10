FC Barcelone : Hansi Flick annonce la couleur pour Kylian Mbappé

Ce dimanche, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affronte dans le cadre de la finale de la Supercoupe d’Espagne. Une rencontre très importante pour les deux rivaux qui aspirent à remporter le titre pour envoyer un message à son adversaire. Alors que le Barça a brillé dans les confrontations directes la saison passée, le Real Madrid a vaincu les Blaugranas lors du premier Clasico de cette saison. Pour en faire de même ce dimanche, le Real Madrid compte sur Kylian Mbappé. Blessé depuis le début de l’année, l’ancien Parisien est sur le retour et est présent dans le groupe madrilène pour cette rencontre.

Un retour qui ne fait pas forcément peur à Hansi Flick. Concentré sur son équipe avant cette échéance, le coach allemand du Barça a expliqué qu’il n’allait pas chambouler ses plans quant à une éventuelle titularisation de Mbappé : «combien de Clásicos avons-nous joués ces dix-huit derniers mois ? Et combien en avons-nous perdus ? Un seul. C’est tout. Je sais que Mbappé est un joueur fantastique et qu’il est phénoménal lorsqu’il a de l’espace derrière la défense. Nous allons adapter certaines choses, comme toujours. Mais pas spécifiquement à cause de Mbappé. Nous nous concentrons sur notre philosophie, sur nos idées.»