CdM 2022, Brésil-Corée du Sud : Tite a fait la danse du pigeon

Opposé à la Corée du Sud en huitième de finale de la Coupe du Monde 2022, le Brésil n’a pas eu peur très longtemps. Les Auriverdes menaient 2 buts à 0 après seulement treize minutes de jeu (4-0 à la mi-temps). Un festival offensif auquel s’est invité Richarlison.

Auteur de son troisième but de la compétition, l’attaquant de Tottenham a célébré son but avec ses partenaires présents sur le terrain. Mais pas seulement. Il est également allé fêter sa réalisation sur le banc de touche. Et là, on a pu voir Tite, le sélectionneur auriverde, faire la danse du pigeon avec les autres remplaçants (Richarlison est surnommé le pigeon, ndlr) !