Le Barça fait un énorme cadeau au Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala emballent l'Italie

«Le Barça sort le drapeau blanc»

En Espagne, un gros duel se jouait hier entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Un match important dans la course au titre, qui n'a pas vu de vainqueur. En revanche, le FC Barcelone en ressort bien perdant, laissant filer le Real Madrid avec un point d'avance, mais un match en moins que les Catalans. C'est la «peine maximale» pour Sport, qui parle des décisions de l'arbitre et de polémique avec 3 penaltys sifflés, dont 2 pour les Blaugranas. Mundo Deportivo utilise le même titre, et ajoute que Messi a marqué hier son 700e but avec le Barça, d'une panenka. La rencontre fait aussi les gros titres de la presse pro-madrilène, mais le ton est un peu différent. Pour Marca, «le Barça sort le drapeau blanc». Et d'après As, «la voie est libre pour le Real», et l'Atlético offre la Liga à son voisin.

Dybala et CR7 portent la Juve

En Italie, la Juventus a livré une démonstration hier soir. La Vieille Dame s'est imposée 3 buts à 1, contre le Genoa. Les trois buteurs ne sont autres que Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo et Douglas Costa, auteurs de trois belles réalisations. C'est l'Argentin qui fait la Une de Quotidiano Sportivo, qui met aussi en avant CR7. Tuttosport de son côté, met à l'honneur les trois buteurs, et les 3 points pris, qui seront sûrement importants dans la course pour le Scudetto. Enfin, La Gazzetta dello Sport souligne l'équipe de la Juve et ses «prouesses». Le quotidien transalpin donne également quelques informations au sujet du transfert d'Achraf Hakimi. Le latéral droit va signer un contrat de 5 ans à l'Inter, et sera payé 5 M€ par saison.

Greenwood et Fernandes font le show pour MU

Du côté de l'Angleterre aussi ça jouait ce mardi, et Manchester United a également vu triple ! Victoire 3-0 pour les Red Devils contre Brighton. C'est le jeune Mason Greenwood qui a ouvert le score, Bruno Fernandes a ensuite inscrit un doublé. Forcément, les deux héros font la Une des tabloïds, comme ici avec l'«As» Greenwood en couverture du Daily Mail. Le journal parlant de lui comme du «diamant» de United. Avec le Daily Star, c'est plutôt le double buteur qui est mis à l'honneur. C'était le Bruno Show hier, pour le quotidien anglais.