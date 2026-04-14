Atlético de Madrid - Barcelone : les compositions officielles

Le Barça est dos au mur. Battus sur leur pelouse la semaine dernière (0-2), les Catalans sont condamnés à un exploit ce mardi soir sur le terrain de l’Atlético de Madrid en quart de finale retour de Ligue des Champions (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). En face, les Colochoneros sont à la recherche d’une première demi-finale depuis 2017.

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L’Atlético se présente en 4-4-2 avec un seul changement par rapport au match aller, Lenglet prenant la place de Hancko, blessé, aux côtés de Le Normand en défense centrale. Llorente et Koke restent dans le coeur du jeu, Simeone et Lookman occupant les couloirs. L’attaque est encore menée par le duo Griezmann-Alvarez. En face, Flick opère plusieurs changements. E. Garcia accompagne Martin en protection de J. Garcia, tandis que l’entrejeu est formé par Gavi et Pedri. Lopez fait son apparition derrière Torres, qui était aussi sur le banc mercredi dernier, tandis que Yamal et Lopez sont positionnés sur les ailes.

Les compositions :

Atlético de Madrid (4-4-2) :

Barcelone (4-2-3-1) :