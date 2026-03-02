OL : Rémi Himbert a été la seule éclaircie de la soirée lyonnaise

Il fait partie des rares personnes nées un 29 février. Alors qu’il ne peut fêter son anniversaire réellement qu’une fois tous les quatre ans, Rémi Himbert fêtait son anniversaire par défaut ce dimanche. Et quoi de mieux qu’un Olympico à Marseille pour fêter son passage à l’âge majeur. Présent sur le banc, l’ancien espoir de Thionville représentait l’arme offensive numéro 1 des Gones aux yeux de Paulo Fonseca. Auteur d’une première apparition fracassante il y a quelques semaines face au PAOK Salonique en Ligue Europa avec un but merveilleux, Himbert se tenait prêt à entrer en jeu pour avoir le même impact contre les Marseillais.

Et finalement, cette opportunité est venue en seconde période. Proche de rentrer en jeu lors du premier acte après les étourdissements d’Endrick, le prodige de 18 ans a eu son moment de gloire au moment de remplacer Roman Yaremchuk. Et alors que l’attaquant ukrainien avait pesé sur la défense adverse avec sa puissance physique, Himbert a dérouté avec d’autres qualités qui ont fait énormément de mal aux défenseurs olympiens, toujours aussi fragiles ce dimanche malgré la victoire des leurs.

Rémi Himbert n’a pas à rougir de son match

Capable de conserver le ballon, il a souvent pris la profondeur et a été un poison permanent pour les Olympiens. Proche d’inscrire son premier but sur sa première incursion dans la surface après une belle passe d’Endrick, Himbert a été patient et s’est battu sans relâche. La soirée du numéro 45 des Gones a pris une tout autre tournure à l’entame du dernier quart d’heure. Trouvé dans la profondeur après avoir œuvré à la récupération, Himbert a trompé Rulli d’une superbe frappe du gauche. Avec cette réalisation, Himbert est devenu le plus jeune joueur de l’OL à marquer dans un Olympico depuis un certain Karim Benzema. Pensant donner une avance définitive à son équipe, le jeune talent de la formation lyonnaise s’est même fendu d’une célébration en hommage à Memphis Depay.

Plein d’assurance et intéressant sur chacun de ses ballons, il a assisté impuissant à la défaite cruelle des siens. Après la rencontre, Moussa Niakhaté a même rendu hommage à son jeune coéquipier : «sur son but ? Je voulais qu’il se replace vite car j’ai l’expérience et je savais que le match n’était pas terminé mais si on doit parler d’Himbert ce soir, c’est qu’en positif. Je suis très content pour lui. Ce but aurait pu marquer encore plus sa soirée si on l’avait emporté, malheureusement on n’a pas su le faire mais je suis sûr qu’il se rappellera longtemps de ce but malgré tout.» Même si son équipe traverse une période de flou après deux défaites consécutives et avant un quart de finale important de Coupe de France face à Lens, Himbert apparaît comme la seule éclaircie dans la soirée moribonde des Gones et peut rêver d’un plus grand rôle à l’avenir dans la rotation des Gones.