Real Madrid, OM : grosse décision prise avec Dani Ceballos

Décidemment, Dani Ceballos aurait peut-être mieux fait de signer à l’Olympique de Marseille l’été dernier. Le milieu de terrain espagnol, qui avait décliné le club phocéen au tout dernier moment, vit une saison compliquée et il se fait encore critiquer après sa prestation face à Osasuna samedi, lors de la défaite 2-1 des Merengues.

Et comme l’indique Defensa Central, le Real Madrid a pris la décision de le vendre après ce nouveau match compliqué. Son prix de vente a même été fixé à 10 millions d’euros et la direction ne mettra pas d’obstacles à un départ. Avis aux intéressés, dont l’Olympique de Marseille…