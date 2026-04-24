HAC : terrible coup dur pour Stephan Zagadou

C’est la mauvaise nouvelle du jour dans la cité portuaire. Défenseur prometteur de 17 ans, Stephan Zagadou va, en effet, manquer plusieurs mois de compétition. Le grand espoir des Ciel et Marine a été touché sérieusement aux ligaments croisés cette semaine à l’entraînement. Présent en conférence de presse avant de défier Metz, dimanche à 17h15, Didier Digard a donné des nouvelles de son protégé.

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«C’est arrivé à l’entraînement, pas un gros contact mais beaucoup de vitesse, les pieds qui se prennent. Ce sont des actions un peu anodines qui, malheureusement, coûtent très cher. Pour le club c’est un coup dur mais dans ces moments-là, il faut se mettre en retrait et surtout accompagner le joueur car c’est pour lui que c’est le plus compliqué. Il faut trouver le moyen pour que ça lui serve. Il est venu manger chez moi. On a essayé de parler un peu d’autre chose, voir autre chose, même si on a regardé du foot, passer un moment où on réfléchit un petit peu moins, et ensuite se servir de cette période».