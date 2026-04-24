Karim Benzema compare le PSG et le Real Madrid

Alors que Karim Benzema a mis fin aux espoirs d’un retour à l’OL hier dans un live Instagram avec le rappeur Roff, l’attaquant évoluant en Saudi Pro League a également abordé d’autres sujets. Par ailleurs, le numéro neuf a évoqué le niveau du PSG et du Real Madrid. Et on ne peut pas dire que les deux équipes ont des dynamiques similaires. « On prend le PSG, qui aujourd’hui est une des meilleures équipes du monde, sur le papier, il y a moins de noms qu’au Real Madrid. Mais au PSG, en ce moment ce qui est bien, c’est que l’équipe titulaire joue et l’entraîneur fait un changement à la 70e et les remplaçants t’apportent plus que les autres qui ont débuté » a-t-il notifié, mettant en avant la formation de Luis Enrique.

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Puis, Benzema a poursuivi sa prise de parole en évoquant son ancien club… dans le dur. « Aujourd’hui à Madrid, c’est compliqué, car ils ne jouent pas en équipe et ils ne parlent pas assez. Tu peux mettre l’entraîneur que tu veux, mais au PSG, maintenant qu’il n’y a pas de star (à part Dembélé qui a gagné le Ballon d’Or), ça joue. Tu peux mettre qui tu veux devant, ils carburent. Les remplaçants, c’est pareil ». Une position osée de la part de l’ancien buteur de l’Équipe de France, qui pourrait déplaire à certains.