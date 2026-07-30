France : Michael Olise sort du silence après le Mondial 2026

Le Mondial 2026 s’est terminé par une élimination en demi-finale et une quatrième place pour l’équipe de France. Pour les joueurs des Bleus, qui ont d’ailleurs appris l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe, il faut désormais penser à la suite et profiter des vacances avant la reprise de la saison. D’ordinaire très discret, Michael Olise a tenu à publier un message sur son compte Instagram quelques semaines après l’élimination de la France. Et il en a profité pour remercier Didier Deschamps.

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«Ne pas avoir réussi à ramener le trophée est une immense déception. Ce n’est pas ainsi que nous imaginions conclure cette Coupe du monde lorsque le tournoi a commencé. Porter le maillot de l’équipe de France lors d’une Coupe du monde a toujours été, et restera toujours, un rêve pour moi. Même si nous n’avons pas réussi à soulever le trophée, je suis fier d’avoir établi le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire d’une Coupe du monde. Mais, par-dessus tout, j’aurais préféré être ici pour dire que nous avons remporté la Coupe du monde, tous ensemble, avec mes coéquipiers, le staff, les entraîneurs et tous les supporters de l’équipe de France. C’est cet objectif qui continuera de nous animer, et nous espérons pouvoir, à l’avenir, vous offrir de nouveaux moments de joie et des souvenirs inoubliables à vivre à nos côtés. Je tiens également à remercier le sélectionneur de m’avoir offert ma première sélection en équipe nationale et d’avoir cru en moi, même dans les moments les plus difficiles. Je vous en serai toujours reconnaissant et je vous souhaite le meilleur pour la suite, quelle que soit la voie que vous choisirez. Merci, la France»