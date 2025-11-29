Menu Rechercher
Bournemouth : le lob phénoménal de 45 mètres de Tyler Adams

Par Jordan Pardon
Tyler Adams

En leur for intérieur, les coéquipiers de Tyler Adams ont dû se retenir très fort de lui adresser quelques mots doux. Face à Sunderland cet après-midi, le milieu de terrain américain a fait le choix de tenter un lob de 45 mètres alors qu’il avait un 2 contre 1 à négocier.

LE LOB DE 43 MÈTRES SIGNÉ TYLER ADAMS 🤯

😍 1 but en moins d'une minute à City et ce lob à Sunderland, le Multiplex est fou sur CANAL+FOOT !

#SUNBOU | #PremierLeague
Après coup, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, puisqu’il nous a sans doute gratifié de l’un des plus beaux buts de la saison en Angleterre. Un but qui permet aux Cherries de mener au score face aux Black Cats (2-1). Les anciens pensionnaires de Ligue 1, Amine Adli et Enzo Le Fée, ont également marqué.

