Bournemouth : le lob phénoménal de 45 mètres de Tyler Adams

En leur for intérieur, les coéquipiers de Tyler Adams ont dû se retenir très fort de lui adresser quelques mots doux. Face à Sunderland cet après-midi, le milieu de terrain américain a fait le choix de tenter un lob de 45 mètres alors qu’il avait un 2 contre 1 à négocier.

Après coup, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, puisqu’il nous a sans doute gratifié de l’un des plus beaux buts de la saison en Angleterre. Un but qui permet aux Cherries de mener au score face aux Black Cats (2-1). Les anciens pensionnaires de Ligue 1, Amine Adli et Enzo Le Fée, ont également marqué.