OM : du mieux avant la semaine de choc

Marseille avait la pression. Relégué à la cinquième place du classement après les victoires de Strasbourg (1-0 face à Monaco) et Rennes (4-2 contre l'OL), l'OM devait absolument s'imposer à Brest pour retrouver une place sur le podium. Une mission réussie pour les hommes de Jorge Sampaoli qui n'ont fait qu'une bouchée des Bretons (4-1). Du jeu, des buts (dont 3 lors des 2 derniers matches pour Milik) et un Amine Harit convaincant pour sa première titularisation depuis deux mois : le bilan est satisfaisant.

Mais attention, car la pression va monter d'un cran cette semaine. Les Phocéens vont en effet avoir deux chocs à gérer. Le huitième de finale retour de Ligue Europa Conference contre Bâle (2-1 à l'aller) et surtout le duel au sommet contre Nice dimanche prochain à l'Orange Vélodrome. Autant dire que l'OM ne devra pas se rater. Notamment en championnat où les Olympiens ont l'occasion de frapper fort face aux Aiglons. Et quoi de mieux que d'enchaîner deux succès consécutifs avec la manière pour lancer cette semaine ?

L'OM va mieux

«Des fois, on a des opportunités et on ne les saisit pas. Aujourd'hui (hier), on l'a fait. C'est très serré, mais on ne va pas lâcher. Le championnat est corsé pour la deuxième, troisième place. Il ne va pas falloir lâcher. On a eu notre moment faible. Là on a enchaîné deux victoires. Il faut continuer comme ça, faire une très longue série. il faut parler sur le terrain. On a deux matches, on va essayer de parler sur le terrain», a déclaré William Saliba en zone mixte. Et selon Mattéo Guendouzi, si l'OM réitère le genre de contenu proposé à Brest, il n'y a pas de raisons de s'inquiéter.

«Un signal ? Je ne sais pas. On se concentre sur nous-mêmes. Mais c'est sûr que si on continue à faire de bonnes performances comme ça, on aura beaucoup de bons résultats. On va essayer de garder la même mentalité. On va avoir deux matches importants. Un à Bâle où on a un but d'avance, mais ce n'est pas suffisant. Et bien évidemment il y aura ce match à domicile contre, Nice. Si on reste concentré sur nous-mêmes et à faire le même genre de performance comme ce soir, ça devrait bien se passer en championnat». Réponse dans une semaine.