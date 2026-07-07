Pierre Sage lâche ses vérités sur son départ polémique du RC Lens

C’est l’un des faits marquants de cette saison 2025/2026 de Ligue 1. Recruté par le RC Lens l’an dernier, Pierre Sage suscitait énormément d’attentes. Pour la première fois, l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais allait avoir l’opportunité de gérer un club de Ligue 1 durant une saison entière. Et personne n’a été déçu. Les Artésiens ont mené la vie dure au Paris Saint-Germain avant de finir deuxièmes du championnat. Et comme si cela ne suffisait pas, le RCL s’est offert la toute première Coupe de France de son histoire. Mais après cette saison historique pour les Sang-et-Or, Pierre Sage a décidé de partir au bout d’un an seulement. Un choix qui a beaucoup surpris. Et la manière aussi. Au sortir de la finale remportée face à Nice, Sage avait laissé entendre que son avenir dans le nord de la France n’était pas si certain que ça. Des propos qu’il a répétés à plusieurs reprises dans d’autres médias.

La suite après cette publicité

Dans un long entretien accordé à L’Équipe, le nouveau coach de Crystal Palace est revenu pour la première fois sur son départ du RC Lens. S’il assure être « en paix » avec son choix, il a profité de cette prise de parole pour tout expliquer. À commencer par ces interviews qui en ont surpris plus d’un, à commencer par son club. « J’enchaîne Téléfoot, le CFC et l’After, mais avec l’idée de parler de la finale et de partager ce moment avec les téléspectateurs et les auditeurs. Et il s’avère que, les trois fois, ça tourne essentiellement sur ma situation personnelle. Mon idée de départ, c’était simplement de parler de la saison exceptionnelle qu’on avait vécue avec le RC Lens. (…) Je regrette le fait que ça ait trop dérivé sur ma situation personnelle, oui, au détriment du club de Lens et de la finale qu’on venait de vivre. Je ne regrette pas d’avoir répondu ce que j’ai répondu, puisque c’était tout simplement ce qui se passait à ce moment-là, donc la vérité ».

La suite après cette publicité

Pas un choix financier

Ensuite, le technicien de 47 ans est revenu sur son choix d’accepter très vite la proposition de Crystal Palace. Après avoir assuré qu’il était simplement en contact avec les Eagles depuis le mois de décembre, Sage jure qu’il n’a jamais négocié avec eux ni avec d’autres clubs durant la saison 2025/2026. En revanche, il avoue qu’il n’a pas pu résister au départ quand l’opportunité d’aller entraîner en Premier League s’est présentée. Une occasion qui s’est offerte à Sage, dans un contexte bien particulier pour lui. « Ça se joue dans un contexte un peu plus profond me concernant : je n’ai pas eu une carrière avant. Ma vie professionnelle dans le foot se joue de 45 à 60 ans. Je ne suis peut-être pas sur les mêmes timings que les autres ». Ensuite, Sage a tenté d’expliquer aux amoureux du RC Lens pourquoi il avait fait le choix de quitter une équipe qui sortait d’une saison historique. Un choix purement sportif.

« Déjà, la proposition (de prolongation) est venue tard. Ensuite, si j’avais vraiment été le mercenaire qu’on a bien voulu que je sois, je serais allé en Arabie saoudite et j’aurais fait fois dix. (…) Les gens oublient qu’en signant à Lens, je divise mon salaire presque par deux par rapport à ce que je touchais à la fin à Lyon. Donc ma logique n’était pas financière, c’était celle d’entraîner en Premier League. (…) Au moment où ça commence à discuter fort sur l’indemnité de transfert, je dis à Jean-Louis (Leca) et Benjamin (Parrot) : "Écoutez, si ça bloque, je reste." Mais je pense qu’ils avaient tellement mal digéré la période des trois interviews que ce n’était plus possible pour eux. » Enfin, après avoir indiqué qu’il avait pris sa décision le 1er juin, soit plusieurs jours avant la deadline fixée par ses dirigeants, Sage a répondu à tous ceux qui ont été surpris de ne pas le voir rester pour disputer la Ligue des Champions avec le RCL. « Quand on me dit : "Tu ne vas pas jouer la Ligue des champions", je réponds : "Non, mais je jouerai la Ligue des Champions tous les week-ends en Premier League." » Droit dans ses bottes…