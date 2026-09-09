Le Real Madrid s’offre une nouvelle polémique avec Vinicius Junior

Hier soir, personne ne s’est enflammé à Madrid après la victoire de la Casa Blanca contre l’Inter pour le grand retour de la Ligue des Champions (2-1). Loin de là. Il faut dire que tout le monde a bien compris que les joueurs de José Mourinho l’ont emporté grâce aux deux énormes cadeaux de la défense milanaise, parfaitement exploités par Kylian Mbappé et Federico Valverde, ainsi qu’aux parades XXL d’un Thibaut Courtois stratosphérique (et pourtant pas élu homme du match par l’UEFA). Pour le reste, le Real Madrid n’a pas encore donné l’impression d’être en course pour soulever une seizième C1 et s’est à nouveau offert une polémique.

La suite après cette publicité

Un remplacement qui fait parler

Un peu moins d’un an après sa brouille avec Xabi Alonso lorsque l’ancien coach merengue avait décidé de le sortir en plein Clasico, Vinicius Junior (26 ans) a de nouveau fait réagir le public du Bernabéu au moment de céder sa place à Alvaro Carreras à la 87e minute. Un remplacement qui fait jaser pour deux raisons. La première, c’est que le Brésilien a mis du temps à sortir et son équipe a découvert les nouvelles règles de l’arbitrage. Ainsi, Vini a pu sortir, mais Carreras a dû attendre une minute sur le bord du terrain, en guise de sanction. Un Madrid en souffrance s’est donc retrouvé à défendre à dix face à une Inter dominatrice à cause d’un changement trop long. De quoi valoir au numéro 7 merengue des critiques sur le non-respect des nouvelles directives. « Vinicius, comme tous les joueurs qui jouent la Ligue des Champions, a eu une réunion durant laquelle on lui a expliqué les nouvelles règles. Donc, contractuellement parlant, il est obligé de les connaître », a déclaré le journaliste de la Cadena COPE, Manolo Lama.

La deuxième, c’est que Vinicius Jr a été accompagné par quelques applaudissements, mais aussi par de nombreux sifflets. Des huées venues des tribunes pour protester contre sa piètre prestation. Hier, notre rédaction lui a d’ailleurs donné une note de 3,5/10, avec le commentaire suivant. « Chahuté et critiqué par l’opinion publique madrilène ces derniers jours, on sentait qu’il avait à cœur de se montrer et de faire taire un peu les critiques. Ce n’est donc pas un hasard si on l’a vu se donner comme jamais sur le plan défensif, avec plusieurs replis, comme ce retour assez spectaculaire dans la surface sur Çalhanoğlu (27e). Mais ce qu’on attend du Brésilien, c’est qu’il fasse des différences avec le ballon, ce qu’il n’a pas fait. Beaucoup de déchet, beaucoup de mauvais choix, des situations de contre gâchées et de la frustration : tout ceci permet de résumer une nouvelle prestation assez indigeste du joueur formé à Flamengo. »

La suite après cette publicité

Mourinho défend Vinicius Jr

De quoi tendre à nouveau la relation entre la star auriverde et le public du Bernabéu ? Pour Manolo Lama, les fans madrilènes ont simplement eu une réaction logique en voyant un des leurs rester sur le terrain alors qu’il n’était pas bon. « Le Bernabéu l’a sifflé. Aujourd’hui (hier), il a beaucoup couru et récupéré de ballons, mais le problème n’est pas qu’il a couru, mais qu’il n’a pas été bon et Mourinho ne le remplaçait pas. Quand le Bernabéu siffle, il ne siffle pas seulement Vinicius, il siffle parce que Vinicius continue de jouer. » Un événement face auquel José Mourinho a adopté une stratégie assez simple : défendre coûte que coûte son joueur. « Il a beaucoup travaillé défensivement, beaucoup. Je le sais, on le sait, il le sait, il n’est pas encore totalement affûté, ce n’est pas encore le meilleur Vinicius, mais il travaille beaucoup et celui qui donne tout mérite le respect », a indiqué le coach portugais au micro de Movistar+, avant d’enchaîner en conférence de presse.

« Il a toujours mon soutien. Est-ce que ça signifie qu’il doit jouer tous les matches en tant que titulaire ? Qu’il doit jouer 90 minutes à chaque fois ? Non. Mais il aura toujours mon respect et mon soutien. Il a beaucoup travaillé pour l’équipe. Jouer contre une équipe qui joue les yeux fermés, avec trois défenseurs et des pistons qui se projettent autant, c’est très difficile pour nos ailiers. Son travail et celui de Brahim (Diaz) ont été très bons. Bien sûr qu’un Vini au top aurait tué le match sur une action en un contre un, comme il m’a tué la saison passée face au Benfica. Mais celui qui donne tout n’est pas obligé de donner plus parce qu’il a déjà tout donné. Quand il donne tout, l’entraîneur est avec lui. » Le message est passé.