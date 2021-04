Bayern-PSG : des nouvelles de Marquinhos

Sorti sur blessure juste après son but lors de la victoire contre le Bayern Munich (2-3, quart de finale aller de Ligue des Champions), Marquinhos (26 ans) souffre des adducteurs. Mauricio Pochettino, au micro de RMC Sport, espère que ce ne sera pas trop grave pour le défenseur central et capitaine du Paris SG.

La suite après cette publicité

«Il a ressenti une douleur aux adducteurs, une tension. On espère que ce ne sera rien de grave et qu’il sera disponible rapidement pour l’équipe, c’est un joueur important pour l’équipe, on espère le récupérer vite», a-t-il lancé, croisant les doigts pour le match retour dans une semaine au Parc des Princes.