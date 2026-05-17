Ligue 1 : tous les clubs qualifiés en Coupe d’Europe

La saison 2025/2026 de Ligue 1 s’est cloturée ce dimanche soir, avec un énorme multiplex de neuf rencontres en simultanée. L’un des principales enjeux de ce multiplex de la 34e journée était la course aux places européennes et notamment à la Ligue des Champions. Troisièmes avant cette journée, Lille s’est incliné sur sa pelouse contre Auxerre (0-2). Une défaite sans conséquence pour les Dogues, qui disputeront bien la C1 la saison prochaine aux côtés du PSG et du RC Lens, suite à la lourde défaite de l’OL face à Lens (0-4).

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Avec ce revers, les hommes de Paulo Fonseca (4e) ont dit adieu à la Ligue des Champions et disputeront à nouveau la Ligue Europa lors du prochain exercice. Marseille, qui a balayé Rennes (3-1), termine 5e et se qualifie également pour la phase de ligue de C3 alors que les Rennais disputeront eux les qualifications pour la Ligue Conférence. Le grand perdant de cette soirée n’est autre que l’AS Monaco, battu à Strasbourg (5-4). Les Monégasques auront néanmoins une ultime chance de jouer la C4 si le RC Lens venait à remporter la Coupe de France.

Les clubs français qualifiés en Coupe d’Europe :

Ligue des Champions : PSG, Lens et Lille

Ligue Europa : OL et OM

Ligue Conference (Qualifications) : Rennes