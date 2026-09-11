Real Madrid : Mourinho défend Kylian Mbappé

José Mourinho est plutôt à l’aise quand il s’agit de s’exprimer face à la presse. Le Portugais a parfaitement négocié les questions sur les sifflets du Bernabéu contre Vinicius Jr. Il a aussi pris la parole pour défendre Kylian Mbappé, qui est aussi la cible de nombreuses critiques. «Je ne parle pas des critiques. J’utilise le même proverbe qu’avec Vini : « C’est un arbre qui porte beaucoup de fruits. » Kylian a raison. Un joueur qui marque 40 buts par saison n’est pas un problème pour l’équipe. Quand on parvient à instaurer l’amitié, le respect… imaginez. Il y a des choses que, en tant qu’entraîneur, j’apprécie et que j’admire énormément. Certains parlent de football sans vraiment le connaître. D’autres le comprennent et trouvent plus facile de parler des aspects négatifs. »

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Il poursuit : «ces dernières savent qu’il n’est pas dans leur intérêt de parler des points positifs. J’ai vu Kylian redescendre pour aider Cucurella, sous les cris d’un entraîneur très autoritaire. J’apprécie vraiment ce genre de comportement. Pourtant, ces mêmes personnes ne mentionnent jamais que nous avons bien défendu ou que nous aurions pu marquer huit buts. Il y aura toujours des matches ennuyeux où les équipes ne prendront pas de risques et qui se termineront sur un score de 0-0. Contre l’Inter, ils auraient pu marquer quatre buts, mais nous aurions pu en marquer huit. Pourquoi n’en parlent-ils pas ? Ne sont-ils pas contents de notre victoire ? Le staff est très heureux. Nous avons souffert et perdu ensemble contre le Betis. Nous avons ce sentiment et cet engagement à travailler pour le Real Madrid. Nous ferons tout notre possible pour rendre les gens heureux. » KM10 et Mourinho sont d’accord.