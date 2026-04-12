Le vestiaire de Manchester City lance un gros avertissement avant le choc contre Arsenal

La démonstration de Manchester City sur la pelouse de Chelsea a résonné bien au-delà de Stamford Bridge. En s’imposant (0-3) avec autorité, les hommes de Pep Guardiola ont envoyé un message limpide à toute la Premier League, et surtout au leader Arsenal. Longtemps accrochés dans une première période animée, les Cityzens ont fait parler leur maîtrise collective et leur qualité technique après la pause pour faire basculer la rencontre. L’inspiration de Rayan Cherki, intenable entre les lignes, a symbolisé la montée en régime des troupes mancuniennes. En effet, le meneur français a dynamité la défense londonienne, créant le décalage sur l’ouverture du score avant de provoquer le second but. En quelques minutes, la machine mancunienne s’est mise en marche et les Blues n’ont plus existé, subissant les vagues offensives d’une équipe redevenue impitoyable dans les moments clefs.

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Au-delà du résultat, le timing de cette victoire frappe. Alors qu’Arsenal vient de trébucher contre Bournemouth samedi et voit la pression monter dans la course au titre, Manchester City semble au contraire trouver son meilleur rythme au moment décisif de la saison. Les pensionnaires de l’Etihad Stadium restent certes derrière au classement, mais avec un match en moins et surtout un affrontement direct à venir contre les Gunners à Manchester le weekend prochain. Toutes les cartes sont encore entre leurs mains. Dans le vestiaire des Skyblues, la confiance est palpable avec l’expérience des dernières saisons, où l’équipe de Pep Guardiola a souvent renversé des situations similaires, qui nourrit la conviction que le sprint final peut encore tourner à leur avantage. La prestation convaincante face à Chelsea ressemble donc à un véritable coup de pression lancé à Arsenal avant ce choc décisif, qui pourrait bien redéfinir l’équilibre de la lutte pour le titre.

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Une vraie finale dimanche prochain

Quelques minutes après le coup de sifflet final, les joueurs de City se sont succédé en zone mixte pour afficher la même motivation de renverser les Gunners. « J’ai regardé le match d’Arsenal et quand je les ai vus perdre, j’ai réalisé que la Premier League est vraiment imprévisible. Nous étions également concentrés sur notre propre jeu. Gagner ici n’est pas acquis, donc le fait que nous l’ayons fait aujourd’hui est exceptionnel. La course au titre est-elle relancée ? Je serais fou de ne pas y croire. Je crois que la course est lancée. Nous avons un match important maintenant, nous allons bien récupérer et nous avons hâte d’y être. Ils viendront affamés. Ils ne veulent pas simplement nous le donner, alors nous devrons aller le prendre. Croyez-moi, nous serons bien préparés. Le match sera décisif. Si on gagne ce match, ce sera un coup dur pour eux. Si on perd, c’est entre leurs mains et on doit attendre qu’ils perdent. Mais si on gagne, c’est entre nos mains et je préfère l’avoir entre les miennes », a déclaré Jérémy Doku. Même son de cloche pour Marc Guéhi : « nous gardons les pieds sur terre, nous récupérons et nous nous concentrons sur le prochain défi. Le plus important, c’est que nous avons fait le travail aujourd’hui et que nous nous concentrons désormais sur le prochain match. Chacun a fait son travail aujourd’hui, passons au suivant ».

Également interrogé, Rayan Cherki n’a pas voulu masquer cette impression de pleine confiance avant l’affiche dimanche prochain face aux Gunners : « maintenant, nous pouvons aller jouer contre Arsenal, ce qui est un match très important pour nous. Je ne ressens aucune pression. Je veux juste jouer avec mes coéquipiers, faire plaisir aux supporters, faire de bonnes passes… à tous les joueurs, car nous avons besoin de buts. Si on pense au match face à Arsenal ? On essaie de gratter quelques jours de repos en plus (rires, ndlr), on veut vraiment lâcher prise (sur ces prochains jours) et quand on va retourner travailler, on ne va pas y aller de main morte. C’est accessible. Le titre est-il accessible ? Bien sûr, il y a encore beaucoup d’espoirs. Forcément, on ne va pas se cacher derrière quelconque excuse. On va travailler toute la semaine et rendez-vous dimanche prochain ». En tout cas, tout semble aller dans le meilleur des mondes chez les Cityzens, qui recevront une équipe d’Arsenal qui aura toute la pression sur ses épaules dans une semaine.