PSG : Kylian Mbappé est ravi du retour de Neymar

La suite après cette publicité

Non seulement le PSG s'est offert une victoire de prestige et importante lors de ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, mais en plus, Neymar a retrouvé les terrains. Entré à la 72 minute en remplaçant Angel Di Maria, le Brésilien a tout de suite retrouvé des sensations en provoquant un excellent coup-franc. Le numéro 10 doit encore retrouver le rythme mais il semble déjà en jambes, ce qui a de quoi ravir le héros de la soirée face aux Merengues, un certain Kylian Mbappé.

«On a trois matches (avant le match 8e de finale retour) pour refaire ces automatismes-là. C'est vrai qu'on a pas beaucoup joué ensemble mais Neymar a apporté du mouvement et un souffle différent. Faut qu'il se remette bien, qu'il soit en rythme pour nous aider », exigeait face à la presse l'unique buteur de la rencontre, servi d'ailleurs au départ de l'action par une talonnade dans l'espace du Brésilien. Comme quoi les automatismes reviennent assez rapidement.