Toulouse annonce l’arrivée de Casper Tengstedt

Le Téfécé a officialisé l’arrivée de Casper Tengstedt en provenance du Feyenoord Rotterdam. Âgé de 26 ans, l’avant-centre danois portera le numéro 20 sous les couleurs violettes. Passé par le Danemark, la Norvège, le Portugal, l’Italie et les Pays-Bas, l’ancien joueur du FC Midtjylland dispose déjà d’une solide expérience européenne. International danois chez les U17, U19 et U21, il s’était notamment révélé lors de la saison 2021-2022 avec l’AC Horsens, terminant meilleur buteur de deuxième division danoise.

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La finition qui fait la différence ✂️💈🇩🇰



Velkommen Casper ! pic.twitter.com/wDEBsHg5jW — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 31, 2026

À Toulouse, Casper Tengstedt va retrouver un visage qu’il connaît bien puisque Jens Berthel Askou, son entraîneur à l’époque de l’AC Horsens, dirige désormais le TéFéCé. Les deux hommes avaient alors décroché ensemble le titre de champion et la montée dans l’élite danoise. L’attaquant retrouvera également plusieurs compatriotes au sein du groupe toulousain, dont Rasmus Nicolaisen, et devient la 6e recrue des Violets.